  2. Israel
  3. Harish
  4. Wohnquartier A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Harish, Israel
$318,000
26.08.25
$318,000
14.07.25
$297,754
6
ID: 26900
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Harish

Über den Komplex

NEUE EXCEPTIONELLER PROJEKT IN HARISH – VORWORT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projekt auch eine Einkaufsgalerie in der besten Teil der Stadt. Harish, nur 45 Minuten von Tel Aviv, 40 Minuten von Haifa und 30 Minuten von Kfar Saba und Raanana entfernt, ist heute Israels jüngste und vielversprechendste Stadt. Eingebettet in Naturwälder und mit direktem Zugang zur Autobahn hat sie derzeit 20.000 Einwohner und wird bis 2026 60.000 erreichen. Das Projekt im Detail: Eine moderne Anlage von 7 Etagen, deren Lieferung in 5 Jahren geplant ist. Nur 2 Zimmer Apartments über der Einkaufsgalerie: • 2 Zimmer 47,5 m2 ohne Balkon – ab 1 008 900 • 2 Zimmer von 47,5 m2 mit Balkon von 5,5 m2 – von 1 060 000 bis 1. Stock Zahlungsbedingungen sind für unsere ersten Kunden sehr vorteilhaft: • 7% bei Vertragsunterzeichnung • 18% nach Erhalt der Genehmigung in 1 Jahr • 75% bei Schlüssellieferung Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht!

Standort auf der Karte

Harish, Israel

