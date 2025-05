Wohnkomplex Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia

Es gibt 38 Apartments in einem modernen Komplex im Herzen von Ubud. Wohnungstypen: Standard-Studios, Glas-Studios, Wohnungen mit Bögen und Duplex-Wohnungen. Die Wohnungen sind ideal für den Weiterverkauf während des Baus oder für die Vermietung an digitale Nomaden oder Freelancer, oder für diejenigen, die Komfort und Privatsphäre mit der Natur und der lokalen Kultur suchen. In Bezug auf die Infrastruktur verkauft der Entwickler mehr als 5.000 m2 Gewerbefläche.

Das Zentrum hat eine 1,5 Kilometer Fußgängerzone. Schwimmende Brücken unter dichtem Grün im lakonischen Stil. Gewerbegebiete von 2.500 m2 mit allen notwendigen Infrastruktur für Erholung, Datierung und kreativen Ausdruck. Kostenloser Parkplatz für Wohnungen, kostenpflichtige Parkplätze für Gäste des Komplexes. Vegetarische und Fleischrestaurants, europäisch mit Kindermenü, molekularer Küche, Frühstückscafé / Gebäckladen, ein Café. Kinderzentrum für verschiedene Veranstaltungen und Betreuung für Ihr Kind. Fitnessraum, 25 m Schwimmbad, Saunen, Massagen, Yoga. Coworking, Supermarkt, lokale Souvenirgeschäfte.

Form des Eigentums: Leasing für 30 Jahre + 30 Jahre Verlängerung.

Zusätzliche Möglichkeiten

Ausstattung der Anlage - 15 m Infinity-Pool mit Aussicht, Jacuzzi, 15 Sonnenliegen, Cocktailbar, stille Disco, PlayStation, Kinderclub (mit Nanny), Spielplatz, Kinder Disco, Teleskop auf der Terrasse, Gemälde zeitgenössischer Künstler zum Verkauf, Kaffeemaschine zum Genießen von Kaffee auf der Terrasse.

Klimaanlagen

Smart Home System

Decken in Studios bis 3 m und in Lofts bis 4,3 m

Projektor zum Filmschauen

Wasserreinigungsanlagen

Eigenschaften der WohnungenVorteile

10 Jahre Garantie auf die Struktur.

Es gibt eine hohe Nachfrage nach Wohnungen in Ubud, aber es gibt sehr wenige neue Angebote mit hochwertiger Renovierung, hohem Service und europäischer Stil Architektur.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Ubud ist das Herz der Insel und das Zentrum der Attraktion für Touristen: die besten Yoga- und Meditations-Meister, Kunstgalerien, viele internationale Schulen und Zentren für Kinder.

Ubud hat auch Reisterrassen, Gräber, Affenwald, Museen, Holzhandwerker, Exerzitienzentren — eines dieser Ziele ist sicher auf jedem Familienplan sein.

Zu Fuß erreichen Sie einen Hypermarkt, mehrere Yoga-Studios, etwa 10 Bekleidungsgeschäfte, mehr als 25 Cafés, Bars und Restaurants.