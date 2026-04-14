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Häuser am Meer in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

Municipality of Aegina
16
Municipality of Troizinia Methana
10
Municipal Unit of Troizinia
10
Municipality of Spetses
9
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10 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Ägina, Griechenland
Villa 6 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Stockwerk -1/3
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 270 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
$1,73M
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Villa 8 zimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$3,00M
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Ferienhaus 6 zimmer in Ägina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$806,627
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Ferienhaus 4 zimmer in Spetses, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Spetses, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckige Villa von 130 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$346,376
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Ferienhaus 2 zimmer in Spetses, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Spetses, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 140 Quadratmetern auf Inseln. Das Haus besteht aus einem …
$923,670
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Ferienhaus 7 zimmer in Vathy, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 320 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$577,294
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Nils OttNils Ott
Villa 1 zimmer in Agia Marina, Griechenland
Villa 1 zimmer
Agia Marina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 600 m²
Zu verkaufen Villa von 600 qm in Attika. Ein Blick auf die Stadt, das Meer, der Berg öffnet …
$3,45M
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Ferienhaus 4 zimmer in Spetses, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Spetses, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 125 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus eine…
$438,743
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Reihenhaus 4 zimmer in Poros, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Poros, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 2/3
Verkauf Maisonette von 116 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht a…
$265,555
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Reihenhaus 5 zimmer in Ägina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern auf Inseln .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Er…
$635,023
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Inseln

villen
cottages
reihenhäuser

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