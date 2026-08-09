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Häuser in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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Municipality of Troizinia Methana
39
Municipal Unit of Troizinia
39
Municipality of Aegina
11
Ägina
3
51 immobilienobjekt total found
Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 340 qm. in Attika. Die Villa besteht aus Von den Fenstern…
$1,13M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 384 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 384 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage besteht aus ei…
$1,60M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 210 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,56M
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Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 250 m²
8 drei -stöckige Villen, jeweils 250 m², zum Verkauf in Lagonisi, Attika. Die Kosten für jed…
$590,354
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 342 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 342 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$649,390
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$1,83M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 217 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 217 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,36M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 436 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 436 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$613,968
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$425,055
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zum Verkauf Maisonette von 125 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$465,952
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 153 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$578,547
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 215 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$826,496
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Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Zu verkaufen ist eine hochwertige Steinvilla von 370 qm in Aegina in der Gegend von Kypseli,…
$856,297
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 255 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 255 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$944,567
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Zum Verkauf Maisonette von 93 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht au…
$401,441
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 400 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,15M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Selinia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Selinia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Salamina Insel in der Nähe von Piräus, Selenia Dorf, freistehendes Haus von 90 qm Erdgeschos…
$384,571
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 180 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$602,161
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Maisonette von 50 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht au…
$212,528
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 530 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 530 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$1,69M
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Haus in Kontos, Griechenland
Haus
Kontos, Griechenland
Fläche 350 m²
Ein unvollständiges Einfamilienhaus von 350,42 qm zum Verkauf in Portes, Aeginamit Zugang vo…
$130,804
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 280 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schl…
$1,65M
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Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 94 m²
Das unfertige Einfamilienhaus befindet sich in Anavisos Bereich
$118,071
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$557,294
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
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Fläche 103 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 103 qm in Athen. Das Stadthaus befindet sich auf …
$377,046
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Reihenhaus in Galatas, Griechenland
Reihenhaus
Galatas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht a…
$271,563
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
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Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen Maisonette von 240 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$684,811
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$779,268
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Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 357 m²
Zu verkaufen ist eine hochwertige Steinvilla von 370 qm in Aegina in der Gegend von Kypseli,…
$856,297
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 250 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,30M
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