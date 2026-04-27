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Häuser in Ägina, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Ägina, Griechenland
Villa
Ägina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 270 qm in Attica. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$1,76M
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