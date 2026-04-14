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Haus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

Municipality of Aegina
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Municipality of Troizinia Methana
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Municipal Unit of Troizinia
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Haus 3 zimmer in Vathy, Griechenland
Haus 3 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 270 m²
Ausgezeichnetes Einfamilienhaus zu einem einzigartigen Preis. Tolle Gelegenheit! 3 Ebenen mi…
$334,960
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