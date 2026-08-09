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Villen in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
11 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 340 qm. in Attika. Die Villa besteht aus Von den Fenstern…
$1,13M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 384 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 384 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage besteht aus ei…
$1,60M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 210 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,56M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$1,83M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 436 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 436 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$613,968
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
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Schlafräume 3
Fläche 255 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 255 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$944,567
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 530 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 530 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$1,69M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
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Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 250 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,30M
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Villa in Galatas, Griechenland
Villa
Galatas, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$3,07M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 409 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 409 qm in Attica. Der Keller besteht aus einem Badezimmer,…
$2,10M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 520 m²
Einzigartige Villa, eine echte Perle am Meer, mit unübertroffenem Blick, auf ihreBesitzer! A…
$6,97M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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