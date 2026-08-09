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Stadthäuser in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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Municipality of Troizinia Methana
9
Municipal Unit of Troizinia
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zum Verkauf Maisonette von 125 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$465,952
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Zum Verkauf Maisonette von 93 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht au…
$401,441
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Maisonette von 50 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht au…
$212,528
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$557,294
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 103 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 103 qm in Athen. Das Stadthaus befindet sich auf …
$377,046
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Reihenhaus in Galatas, Griechenland
Reihenhaus
Galatas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht a…
$271,563
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen Maisonette von 240 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$684,811
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
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Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Verkauf Maisonette von 98 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$236,142
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
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Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht a…
$1,02M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Inseln, Griechenland

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