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Stadthäuser in Regionalbezirk Pieria, Griechenland

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Katerini
13
Dion Olympos Municipality
8
Peristasi
4
Litochoro
4
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23 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Katerini, Griechenland
Reihenhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 413 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 413 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 3 Ebenen…
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
Zum Verkauf Maisonette von 184 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. …
$377,827
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
Reihenhaus
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen Maisonette von 210 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonette hat 3…
$236,142
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf Maisonette von 90 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdg…
$265,221
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
Reihenhaus
Korinos, Griechenland
Fläche 210 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 210 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Die Maisonett…
$129,878
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
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Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen Maisonette von 270 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonette hat 3…
$295,177
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Reihenhaus in Nea Agathoupoli, Griechenland
Reihenhaus
Nea Agathoupoli, Griechenland
Fläche 112 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 112 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Das…
$170,485
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
Reihenhaus
Peristasi, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 190 qm an der Olympischen Riviera. Das Stadthaus befindet s…
$338,475
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Reihenhaus in Moschopotamos, Griechenland
Reihenhaus
Moschopotamos, Griechenland
Fläche 140 m²
Zweistöckiges Stadthaus von 140 m², das sich in einer Entfernung von 1 km vom malerischen gr…
$165,299
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Reihenhaus in Kondariotissa, Griechenland
Reihenhaus
Kondariotissa, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 1. …
$115,709
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
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Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 232 m²
Zum Verkauf Maisonette von 232 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erd…
$206,624
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Reihenhaus in Katerini, Griechenland
Reihenhaus
Katerini, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 166 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 166 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonett…
$324,695
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Reihenhaus in Skotina, Griechenland
Reihenhaus
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Zum Verkauf Maisonette von 65 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdg…
$135,781
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
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Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Zum Verkauf Maisonette von 156 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. …
$236,142
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
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Peristasi, Griechenland
Fläche 280 m²
Zu verkaufen Maisonette von 280 Quadratmetern an der Olympischen Küste . Die Maisonette hat …
$531,319
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 188 m²
Verkauf Maisonette von 188 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$198,359
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Reihenhaus in Katerini, Griechenland
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Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
Verkauf Maisonette von 280 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Erdgesc…
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Reihenhaus in Kallithea, Griechenland
Reihenhaus
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf Maisonette von 80 qm in Athos, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock bes…
$324,695
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Reihenhaus
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Maisonette von 80 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 3 …
$109,806
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 181 m²
Verkauf Maisonette von 181 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Keller …
$230,238
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Reihenhaus in Sfendami, Griechenland
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Sfendami, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erd…
$200,720
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Reihenhaus in Katerini, Griechenland
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Katerini, Griechenland
Fläche 157 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 157 Quadratmetern an der Olympischen Riviera im Bau. Das Sta…
$187,552
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Kondariotissa, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 230 m²
Verkauf Maisonette von 230 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$283,370
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