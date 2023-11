Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Griechenland

von €300,000

Luxuriöse Stadthäuser mit einer Fläche von 200 m2 befinden sich in einer der besten Gegenden von Loutraki. Die Ästhetik der Stadthäuser in Kombination mit der schönen Umgebung schafft ein angenehmes und entspannendes Wohnumfeld. Arten von Stadthäusern: 1. Reihenhausfläche – 200 m2 Grundstücksfläche – 220 m2 Baujahr – 2013 Preis – 300.000 € 2. Reihenhausfläche – 230 m2 Grundstücksfläche – 350 m2 Baujahr – 2016 Preis – 370.000 € 3. Reihenhausfläche – 230 m2 Grundstücksfläche – 350 m2 Baujahr – 2016 Preis – 420.000 € Merkmale der Wohnungen Jedes Stadthaus besteht aus 4 Schlafzimmern, 3 Balkonen, 2 Wohnzimmern, 2 Küchen, 2 Bädern, 1 WC, 2 Innentreppen, geschlossener Garage (2 Parkplätze), Abstellraum, Garten und Grillplatz. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Stadthäuser verfügen über eine autonome Heizung, hochwertige Fliesen und Sanitäranlagen, gepanzerte Türen, Aluminiumrahmen, doppelt verglaste Fenster und Fensterläden. Die Bauqualität ist ausgezeichnet, das Layout ist voll funktionsfähig und der seismische Schutz ist erstklassig. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex befindet sich in ausgezeichneter Lage, im Umkreis von 500 Metern um den Strand, das Loutraki-Zentrum und das Club-Hotel-Casino. Die Nahverkehrsbahn ist nur 300 m entfernt und bietet direkte Verbindungen nach Athen und zum internationalen Flughafen Eleftherios Venizelos. Das Gebiet wird von der Gemeinde Loutraki mit dem Bau von Straßen, Parks und Erholungsgebieten gebildet, was es sowohl aus Wohn- als auch aus Investitionssicht besonders attraktiv macht.