Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Neo Psychiko
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

2 Zimmer
16
3 Zimmer
19
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Zu verkaufen Wohnung von 114 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$448,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$442,766
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 173 m²
Verkauf Duplex von 173 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 4. Stock und 5. Stock. 4. St…
$649,390
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Wohnung von 180 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$796,978
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$253,852
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen