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Wohnungen mit Swimmingpool in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

2 Zimmer
16
3 Zimmer
19
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 171 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 171 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Halbgeschoss und i…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 164 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 164 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Halbgeschoss und i…
$1,02M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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