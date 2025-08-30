Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Glyfada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Glyfada, Griechenland

villen
16
cottages
20
reihenhäuser
38
4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Glyfada Süd in der Nähe des Zentrums der Gemeinde maisonette 130 neu gebaut Luxus-Bau von ho…
$993,268
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Glyfada südlich von Athen Aixoni Bereich, im Bau Luxus Maisonette 128mq.m gebaut nach hohen …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Glyfada südlich von Athen Aixoni Bereich, im Bau Luxus Maisonette 155mq.m gebaut nach hohen …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Glyfada südlich von Athen Aixoni Bereich, im Bau Luxus Maisonette 155mq.m gebaut nach hohen …
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Municipality of Glyfada, Griechenland

Günstige
Luxuriös
