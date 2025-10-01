Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Municipality of Glyfada, Griechenland

Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
For sale 4-storey house of 270 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$2,48M
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 4 …
$3,51M
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 270 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus einem Schla…
$2,57M
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 510 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 510 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum…
$1,49M
Ferienhaus 15 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 15 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 640 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 640 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$4,21M
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 232 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 2 Ebenen. Der vie…
$1,40M
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Stockwerk 3
Verkauf Maisonette von 225 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 3 …
$2,22M
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 185 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$842,717
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 120 qm in Athen. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$643,742
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 3/4
Verkauf Maisonette von 116 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus Wo…
$661,299
Villa 12 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa 12 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 750 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf unter Baumaisonette von 150 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$1,05M
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/6
Verkauf unter Baumaisonette von 130 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$994,875
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 5/6
For sale under construction maisonette of 127 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,10M
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf Maisonette von 139 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht aus ei…
$444,767
Immobilienangaben in Municipality of Glyfada, Griechenland

