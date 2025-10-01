Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Municipality of Glyfada, Griechenland

13 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
For sale 4-storey house of 270 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$2,48M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Eine schöne Villa steht im prestigeträchtigen Vorort von Athen, Voula, zum Verkauf. Dies ist…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 4 …
$3,51M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Stockwerk 3
Verkauf Maisonette von 225 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 3 …
$2,22M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Stockwerk -1/1
Verkauf Maisonette von 390 qm in Athen. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Keller besteht aus eine…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
ResideReside
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 3/4
Verkauf Maisonette von 116 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus Wo…
$661,299
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf unter Baumaisonette von 150 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 370 Quadratmetern in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Der dri…
$2,79M
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 6/1
Verkauf unter Baumaisonette von 160 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Athen. Der Keller besteht aus einem Schlafzimmer…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/6
Verkauf unter Baumaisonette von 130 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$994,875
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 5/6
For sale under construction maisonette of 127 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,10M
Eine Anfrage stellen

