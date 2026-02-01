Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Ermionida
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Ermionida, Griechenland

Municipal Unit of Kranidi
70
Municipal Unit of Ermioni
20
22 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 292 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 292 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgeschoss beste…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Villa von 170 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Ein herrlicher Blick auf das Mee…
$1,56M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 1000 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
$4,68M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 280 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Agios Aimilianos, Griechenland
Villa 8 zimmer
Agios Aimilianos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 650 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 650 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht …
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$2,35M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Moa 7aMoa 7a
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 122 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Das Haus bes…
$728,148
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 348 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 348 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Unterkunft biet…
$2,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$1,84M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Vienna PropertyVienna Property
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 220 qm in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgeschoss beste…
$1,96M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf unter Bau 2-stöckige Villa von 200 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 4 Sc…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 964 m²
Hier ist die englische Übersetzung: Verkauf: 4-Story Villa (964 qm) in Porto Heli, Peloponne…
$4,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 12 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 12 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 480 m2 in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 8 Sc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 270 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Villa besteht a…
$2,68M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
----------------------- Einführung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und traditionellen Cha…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 218 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$445,242
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$3,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$5,27M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus in Porto Heli Willkommen in einem A…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1100 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss be…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Municipality of Ermionida

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Ermionida, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen