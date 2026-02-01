Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Municipality of Ermionida, Griechenland

Municipal Unit of Kranidi
70
Municipal Unit of Ermioni
20
18 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 280 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,85M
Villa 8 zimmer in Agios Aimilianos, Griechenland
Villa 8 zimmer
Agios Aimilianos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 650 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 650 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht …
$2,34M
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$2,35M
OneOne
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 348 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 348 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Unterkunft biet…
$2,58M
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 203 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdge…
$1,17M
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 4 Sc…
$2,11M
Turn KeyTurn Key
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 964 m²
Hier ist die englische Übersetzung: Verkauf: 4-Story Villa (964 qm) in Porto Heli, Peloponne…
$4,61M
Villa 12 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 12 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 480 m2 in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 8 Sc…
Preis auf Anfrage
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 0-stöckiges Haus von 125 qm in Peloponnes. Extras mit der Unterkunft: Garten.
$474,029
Vienna PropertyVienna Property
Villa 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 270 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Villa besteht a…
$2,68M
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,76M
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
----------------------- Einführung: Entdecken Sie die ultimative Ruhe und traditionellen Cha…
$936,353
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 4-stöckiges Haus von 215 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss besteht…
$311,027
Villa 7 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
2-stöckige Villa von 300 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 3 Sc…
$3,05M
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 167 m²
Stockwerk -1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 167 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Halbgeschoss besteh…
$506,858
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 124 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$538,403
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
$643,742
Villa 11 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1100 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss be…
Preis auf Anfrage
