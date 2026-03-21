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Berghütte kaufen in Municipality of Aegina, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Ägina, Griechenland
Villa 6 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Stockwerk -1/3
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 270 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
$1,73M
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Ferienhaus 7 zimmer in Vathy, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 320 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$577,294
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Villa 1 zimmer in Agia Marina, Griechenland
Villa 1 zimmer
Agia Marina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 600 m²
Zu verkaufen Villa von 600 qm in Attika. Ein Blick auf die Stadt, das Meer, der Berg öffnet …
$2,07M
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Immobilienangaben in Municipality of Aegina, Griechenland

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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