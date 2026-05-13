Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Aegina
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Municipality of Aegina, Griechenland

;
villen
5
reihenhäuser
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 357 m²
Zu verkaufen ist eine hochwertige Steinvilla von 370 qm in Aegina in der Gegend von Kypseli,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Aegina, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen