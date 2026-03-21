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Haus mit Garten kaufen in Municipality of Aegina, Griechenland

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Haus 3 zimmer in Vathy, Griechenland
Haus 3 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 270 m²
Ausgezeichnetes Einfamilienhaus zu einem einzigartigen Preis. Tolle Gelegenheit! 3 Ebenen mi…
$334,960
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Immobilienangaben in Municipality of Aegina, Griechenland

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