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Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Aegina, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Ägina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$806,627
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Villa 6 zimmer in Ägina, Griechenland
Villa 6 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Stockwerk -1/3
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 270 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
$1,73M
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Reihenhaus 5 zimmer in Ägina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern auf Inseln .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Er…
$635,023
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AuraAura
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Immobilienangaben in Municipality of Aegina, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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