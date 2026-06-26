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Häuser am Meer in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Verkauf Maisonette von 135 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$292,904
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 740 m²
Komplex Dieser beeindruckende Wohnkomplex zum Verkauf befindet sich in Pefkali, Corinthia, e…
$909,146
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$531,319
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 210 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$649,390
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$295,177
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

mit Bergblick
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Günstige
Luxuriös
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