Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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Thessaloniki
18
Municipality of Thessaloniki
17
Thessaloniki Municipal Unit
17
Kassandra Municipality
5
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2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kryopigi, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kryopigi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
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Immobilienangaben in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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