3 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung A46 mit 93 qm in Kallithea, Chalkidiki, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit fü…
$312,497
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Apartment A24 mit einer Gesamtfläche von 88 m² ist ein Paradebeispiel für zeitgenössische Ar…
$324,223
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kryopigi, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kryopigi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
Immobilienangaben in Kassandra Municipal Unit, Griechenland

