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Mehrstöckige Wohnungen in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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Kassandra Municipality
12
Municipality of Nea Propontida
3
Pallini Municipal Unit
3
Kassandra Municipal Unit
9
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28 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Eine geräumige Maisonette mit 250 Quadratmetern Innenwohnraum, im wünschenswerten Bereich vo…
$671,080
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen: Moderne Maisonette im Bau, bietet 80 m2 komfortable Wohnfläche im Erdgeschoss.…
$329,853
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: Schlüsselfertige Maisonette im Erdgeschoss in der begehrten Gegend von Sithoni…
$433,259
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf steht eine stilvolle Maisonette mit 40 m2 Innenraum in der obersten Etage (2/2) …
$228,031
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Apartment A24 mit einer Gesamtfläche von 88 m² ist ein Paradebeispiel für zeitgenössische Ar…
$324,223
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine moderne Maisonette im Erdgeschoss in der begehrten Gegend von Moudani…
$409,472
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
In der begehrten Gegend von Moudania, Flogita, bietet diese Maisonette eine perfekte Mischun…
$223,322
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kryopigi, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kryopigi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf: eine atemberaubende, schlüsselfertige Maisonette mit 210 Quadratmetern Innenrau…
$1,36M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf steht eine geräumige, schlüsselfertige Maisonette mit einer Gesamtinnenfläche vo…
$591,460
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit 75 m², gelegen im zweiten und dritten Stock.…
$267,601
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schlüsselfertige, moderne Maisonette mit 90 m2 komfortablem Wohnraum.…
$261,607
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Diese beeindruckende, schlüsselfertige Maisonette in Panorama, Synoikismos Nomo…
$853,068
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
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Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Maisonette im Bau in der ruhigen Gegend von Kassandra, Sani Dieses helle und ge…
$341,227
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung A46 mit 93 qm in Kallithea, Chalkidiki, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit fü…
$312,497
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 7/8
Zu verkaufen: Moderne 2-Zimmer-Maisonette im Bau in der begehrten Gegend von Kalamaria. Dies…
$415,160
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit 80 m² in Nikiti, Sithonia, nur wenige Minute…
$325,305
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Polychrono, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 161 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Maisonette im Bau, die sich in der angenehmen Gegend von Pallini befi…
$648,331
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Moles Kalyves, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Moles Kalyves, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schlüsselfertige, komplett möblierte Maisonette in der schönen Gegend…
$250,602
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
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Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine charmante Maisonette mit 225 m2 Innenraum in der begehrten Gegend von…
$546,768
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Kryopigi, Griechenland
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Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf steht eine moderne Maisonette, die sich derzeit im Bau in der malerischen Gegend…
$267,295
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
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Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese schlüsselfertige, moderne Maisonette mit einem Innenraum von 62,60 m2. I…
$250,602
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Nea Fokea, Griechenland
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Nea Fokea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Eine wunderschön renovierte, schlüsselfertige Maisonette in der begehrten Gegen…
$631,270
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
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Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf in Pylea bietet diese moderne fertige Maisonette einen Innenraum von 111,18 m2. …
$540,276
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
bomo nikiti apartments – This is a magnificent complex, consisting of 38 apartments, locat…
$300,404
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Immobilienangaben in Makedonien - Thrakien, Griechenland

mit Garten
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