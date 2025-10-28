Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrstöckige Wohnungen in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung (Maisonette) von 103 m², gelegen im Küstenort Nikiti…
$326,360
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/3
Eine Maisonette-Wohnung zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 75 m², gelegen im zweiten und…
$268,081
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit 75 m², gelegen im zweiten und dritten Stock.…
$267,601
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Jede Maisonette bietet eine gesamte Innenfläche von 120 m² und ist durchdacht auf drei Ebene…
$407,950
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit einer Fläche von 110 m² in Nikiti, Sithonia,…
$238,514
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit 80 m² in Nikiti, Sithonia, nur wenige Minute…
$325,305
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
bomo nikiti apartments – This is a magnificent complex, consisting of 38 apartments, locat…
$300,404
Eine Anfrage stellen

