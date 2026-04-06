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Mehrstöckige Wohnungen in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

Thessaloniki
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17 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 5/6
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 37 m²
Stockwerk 5/6
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 74 m²
Stockwerk 5/6
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
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Fläche 75 m²
Stockwerk 5/6
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 87 m²
Stockwerk 5/6
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
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Fläche 76 m²
Stockwerk 5/6
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Nils OttNils Ott
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 39 m²
Stockwerk 5/6
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Zimmer 1
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Fläche 72 m²
Stockwerk 5/6
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Fläche 75 m²
Stockwerk 5/6
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Fläche 72 m²
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Zimmer 1
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Fläche 66 m²
Stockwerk 5/6
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Zimmer 1
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Fläche 76 m²
Stockwerk 5/6
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Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 64 m²
Stockwerk 5/6
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Fläche 72 m²
Stockwerk 5/6
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
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Fläche 71 m²
Stockwerk 5/6
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 69 m²
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Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 5/6
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