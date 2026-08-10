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Wohnungen in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

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Korfu
21
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
32
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
8
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47 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
$2,77M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Zu verkaufen Wohnung von 92 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$295,177
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zu verkaufen Wohnung von 49 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$242,045
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Zu verkaufen Wohnung von 154 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$389,634
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Zu verkaufen Wohnung von 47 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$230,238
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Zum Verkauf Wohnung von 61 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$301,081
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Wohnung in Sinarades, Griechenland
Wohnung
Sinarades, Griechenland
Fläche 25 m²
Wohnung zum Verkauf von 25 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im e…
$91,405
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zum Verkauf Wohnung von 122 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$631,679
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$421,513
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$430,959
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Zu verkaufen Wohnung von 56 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$277,467
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Wohnung von 60 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es…
$283,370
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
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Gimari, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$306,984
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
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Wohnung in Gimari, Griechenland
Wohnung
Gimari, Griechenland
Fläche 38 m²
Wohnung zum Verkauf von 38 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung hat eine eckige La…
$212,264
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Wohnung in Ipsos, Griechenland
Wohnung
Ipsos, Griechenland
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 8 Wohnungen im Bereich Ypsos. Jede Wohnung hat eine Fläche von 50 qm und ihr Lay…
$1,16M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zum Verkauf Wohnung von 122 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$655,293
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
$495,898
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Zu verkaufen Wohnung von 56 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$247,924
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ipsos, Griechenland
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Ipsos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdg…
$129,878
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
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Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Zu verkaufen Wohnung von 86 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. E…
$472,283
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Wohnung in Ipsos, Griechenland
Wohnung
Ipsos, Griechenland
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf von 56 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im e…
$171,385
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
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Gimari, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Zum Verkauf Wohnung von 59 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
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Wohnung in Agii Deka, Griechenland
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Agii Deka, Griechenland
Fläche 57 m²
Zu verkaufen Wohnung von 57 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
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Wohnung in Sinarades, Griechenland
Wohnung
Sinarades, Griechenland
Fläche 25 m²
Wohnung zum Verkauf von 25 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im e…
$79,980
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Wohnung in Sinarades, Griechenland
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Sinarades, Griechenland
Fläche 25 m²
Wohnung zum Verkauf von 25 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im e…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kontokali, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kontokali, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnung von 135 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$383,730
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Zum Verkauf Wohnung von 112 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$596,258
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Zum Verkauf Wohnung von 112 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
$667,100
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Eigenschaftstypen in Region der Ionischen Inseln

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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