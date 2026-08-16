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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Sfakiates, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,71M
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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Schlafräume 4
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Sfakiates, Griechenland

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