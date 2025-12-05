Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Euböa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
Zeig mehr
17 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Nerotrivia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nerotrivia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 6 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 250 m²
Zum Verkauf Maisonette von 250 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat eine Ebene. Es …
$887,002
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Magoula, Griechenland
Villa 1 zimmer
Magoula, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Euboea . Ein herrlicher Blick auf die …
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Villa 1 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Villa 1 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten zum Verkauf ein einzigartiges Objekt in der Stadt Aulida. Eine 4-stöckige Villa v…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 17 zimmer in Platanistos, Griechenland
Villa 17 zimmer
Platanistos, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 475 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 475 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 6 Sc…
$3,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliveri, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 390 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$614,481
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$4,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 7 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 316 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 316 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Untergeschoss …
$433,063
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Xirovrysi, Griechenland
Villa 8 zimmer
Xirovrysi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 585 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Villa 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Keller besteht aus einem Schl…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 13 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 440 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 550 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus W…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 9 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Villa 9 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus 3…
$2,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 446 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 446 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 101 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus 2 Schlaf…
$351,132
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 220 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$801,752
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Euböa

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen