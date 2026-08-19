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Villen in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 585 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,89M
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Grekodom Development
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Villa 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
695.000 € Immobilientyp: Villa Schlafzimmer: 3 Grundstücksfläche: 311 m² Wohnfläche: 130…
$823,151
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Villa 5 zimmer in Aliveri, Griechenland
Villa 5 zimmer
Aliveri, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
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Villa 5 zimmer in Marmari, Griechenland
Villa 5 zimmer
Marmari, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

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