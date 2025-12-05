Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
55 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$417,475
Ferienhaus 1 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Das Haus befindet sich in der Region Eretria auf Euboea. Konsisten von fünf Ebenen. Die erst…
$1,29M
Reihenhaus 5 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 195 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 195 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Eben…
$311,027
Sky ApartmentsSky Apartments
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,46M
Ferienhaus 3 zimmer in Kalochori-Pandichi, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalochori-Pandichi, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 - Stockwerk von 120 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss beste…
$128,748
Ferienhaus 8 zimmer in Xirovrysi, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Xirovrysi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 312 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 312 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$809,777
Ferienhaus 4 zimmer in Nerotrivia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nerotrivia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Ferienhaus 4 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$1,87M
Reihenhaus 4 zimmer in Aetos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Aetos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4
Zum Verkauf Maisonette von 133 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Sto…
$357,105
VernaVerna
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 175 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss be…
$702,264
Ferienhaus 8 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 280 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 3 Sch…
$456,472
Ferienhaus 5 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$163,862
Villa 1 zimmer in Magoula, Griechenland
Villa 1 zimmer
Magoula, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Euboea . Ein herrlicher Blick auf die …
$1,40M
Ferienhaus 5 zimmer in Karystos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Karystos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 145 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus 2…
$1,11M
Reihenhaus 4 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 132 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Sto…
$526,698
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$702,264
Ferienhaus 5 zimmer in Malakonta, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Malakonta, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 156 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$587,495
Villa 1 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Villa 1 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten zum Verkauf ein einzigartiges Objekt in der Stadt Aulida. Eine 4-stöckige Villa v…
$1,52M
Ferienhaus 1 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$362,837
Ferienhaus 6 zimmer in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliveri, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 390 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$614,481
Ferienhaus 14 zimmer in Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Ferienhaus 14 zimmer
Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Zimmer 14
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 500 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 4 Sch…
$1,17M
Reihenhaus 2 zimmer in Epanochori, Griechenland
Reihenhaus 2 zimmer
Epanochori, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 120 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$503,290
Reihenhaus 5 zimmer in Kymi, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Kymi, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 196 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$222,384
Villa 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$4,10M
Ferienhaus 7 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 316 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 316 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Untergeschoss …
$433,063
Villa 8 zimmer in Xirovrysi, Griechenland
Villa 8 zimmer
Xirovrysi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 585 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,86M
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$1,67M
Ferienhaus 1 zimmer in Vathy, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 422 m²
Etagenzahl 1
Das dreistöckige Haus ist im Bau. Der Boden und der erste Stock haben eine Wohnfläche von 19…
$280,906
Villa 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus 5 zimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdges…
$213,111
