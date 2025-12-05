Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Euböa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
Zeig mehr
42 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$417,475
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Das Haus befindet sich in der Region Eretria auf Euboea. Konsisten von fünf Ebenen. Die erst…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 143 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 143 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf den Berg, der W…
$356,984
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 zimmer in Loutra Gialtron, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Loutra Gialtron, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ist ein dreistöckiges unfertiges Häuschen in der Stadt Yaltra auf der Insel Evi…
$357,105
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Kalochori-Pandichi, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalochori-Pandichi, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 - Stockwerk von 120 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss beste…
$128,748
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Ferienhaus 4 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Aetos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Aetos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4
Zum Verkauf Maisonette von 133 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Sto…
$357,105
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 8 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 280 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 3 Sch…
$456,472
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Villa 1 zimmer in Magoula, Griechenland
Villa 1 zimmer
Magoula, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Euboea . Ein herrlicher Blick auf die …
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Karystos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Karystos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 145 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus 2…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$362,837
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 17 zimmer in Platanistos, Griechenland
Villa 17 zimmer
Platanistos, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 475 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 475 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 6 Sc…
$3,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliveri, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 390 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$614,481
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 2 zimmer in Epanochori, Griechenland
Reihenhaus 2 zimmer
Epanochori, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 120 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$503,290
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 5 zimmer in Kymi, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Kymi, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 196 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$222,384
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Xirovrysi, Griechenland
Villa 8 zimmer
Xirovrysi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 585 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus 2 Schlaf…
$184,312
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 5 zimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdges…
$213,111
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 120 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf das Meer, der B…
$585,220
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Keller besteht aus einem Schl…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$427,211
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 7 zimmer in Paralia Agias Annas, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Paralia Agias Annas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Stockwerk -1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 271 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$541,417
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 3 zimmer in Karystos, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Karystos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 160 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbge…
$134,601
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$526,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Magoula, Griechenland
Villa 8 zimmer
Magoula, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 570 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 13 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 440 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Ano Vathia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Ano Vathia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 190 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 3 Sch…
$374,541
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 3 zimmer in Pyrgi, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Pyrgi, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 111 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat eine Ebene. Erdg…
$213,020
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 550 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus W…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Euböa

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen