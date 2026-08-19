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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

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Municipality of Chalkida
8
Karystos Municipality
7
Chalkida
3
Kymi Aliveri Anna Municipality
4
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20 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In einer der begehrtesten Küstenorte von Southern Evia, nur Momente vom Meer und umgeben von…
$468,510
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Ferienhaus in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus
Aliveri, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$366,020
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Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 585 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,89M
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2
Wohnung zum Verkauf, 2. Stock, in Nea Artaki.Die Immobilie hat eine Gesamtfläche von 26 qm. …
$76,031
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Reihenhaus in Aliveri, Griechenland
Reihenhaus
Aliveri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Zum Verkauf Maisonette von 196 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$224,335
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Aliveri, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 204 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$1,89M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
695.000 € Immobilientyp: Villa Schlafzimmer: 3 Grundstücksfläche: 311 m² Wohnfläche: 130…
$823,151
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Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In einer der begehrtesten Küstenorte von Southern Evia, nur Momente vom Meer und umgeben von…
$473,258
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Reihenhaus in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$295,177
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
$566,363
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
$566,363
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Reihenhaus in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Verkauf Maisonette von 111 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stoc…
$440,404
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Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In one of the most desirable coastal locations of Southern Evia, just moments from the sea a…
$468,771
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
$566,363
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 312 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 312 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$826,496
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Haus 6 zimmer in Eretria, Griechenland
Haus 6 zimmer
Eretria, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Privathaus auf der Insel Evia mit einer Fläche von 190qm. 800m vom Pool entfernt.  1. Stock…
$119,980
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Villa 5 zimmer in Aliveri, Griechenland
Villa 5 zimmer
Aliveri, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung steht mit einer Gesamtfläche von 90 Quadratmetern zum Verkauf.m.  im 1. Stock.  …
$99,983
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Villa 5 zimmer in Marmari, Griechenland
Villa 5 zimmer
Marmari, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
Preis auf Anfrage
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Haus in Nea Styra, Griechenland
Haus
Nea Styra, Griechenland
Fläche 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Euböa

häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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