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Wohnimmobilien in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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Gemeinde Thasos
82
Kavala Municipality
69
Kavala
53
Paggaio Municipality
78
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259 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Haus 4 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 2
Philip, Mandel: Zum Verkauf Haus 215 qm. in 500 qm. Grundstück in ausgezeichneter Lage. Es b…
$334,680
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Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Kavala, Tank: Zum Verkauf Wohnung 80 qm im 5. Stock mit Aufzug mit Zentralheizung. Es besteh…
$183,585
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Wohnung 2 zimmer in Paggaio Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Paggaio Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
Kavala, Palio: Zum Verkauf im Bau Maisonette 62sqm 2 Stockwerke befindet sich in einem Kompl…
$265,223
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 4
Kavala, St. Paul's Center: Apartment 85 qm steht zum Verkauf im 4. Stock eines Gebäudes mit …
$178,967
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Haus 1 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11119 - Haus zum Verkauf in Thasos Mikros Prinos für € 40.000 Exklusivität. Di…
$46,994
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11812 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 135.000 . Dieses 90.00 m2 möb…
$156,802
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Stockwerk 3
Kostenlos, New Peramos: Stock-Wohnung 116 m2 ist zum Verkauf befindet sich im 3. Stock eines…
$266,871
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Haus in Skala Marion, Griechenland
Haus
Skala Marion, Griechenland
Objektnummer: 11877 - Haus ZU VERKAUFEN in Thasos Skala Marion für € 190.000. Haus besteht a…
$223,563
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Wohnung 3 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen Maisonette 150sq.m. in Amygdaleon Kavala. Es besteht aus 4 Ebenen: Keller, 1. S…
$228,082
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Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11811 - Haus zum Verkauf in Thasos Sotiras für € 140.000 . Dieses 69.00 m2 möb…
$164,480
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Wohnung 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Kostenlos, New Peramos: Zu verkaufen im Bau Halbgeschoss Wohnung 57sq.m. Es besteht aus 1 Sc…
$117,930
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Kallirachis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Kallirachis, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11895 - Wohnung FOR SALE in Thasos Skala Kallirachis für € 210.000 . Diese 65.…
$238,432
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Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
Kavala, Zu Verkauf unter Bau Wohnung 47 qm im 2. Stock Gebäude. Es besteht aus einem Schlafz…
$128,005
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Maisonette 87 qm 2 Ebenen (mit Dachboden). Es besteht au…
$293,727
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Haus 6 zimmer in Perni, Griechenland
Haus 6 zimmer
Perni, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Kavala, Perni: Zu verkaufen Haus 240 qm gebaut auf 530 qm Grundstück, 3 Etagen mit individue…
$343,161
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Haus 5 Schlafzimmer in Kallirachi, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Kallirachi, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Code des Eigentums: 11893 - Haus zum Verkauf in Thasos Kallirachi für 330.000 €. Dieses 220.…
$376,640
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Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Kavala: Zu verkaufen im Bau Wohnung 50 qm. befindet sich im 1. Gebäude Stock. Es besteht aus…
$133,823
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Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Pferd, Obere Kalamitsa: In einem neuen Komplex von Häusern, zum Verkauf Wohnung 45 qm 300 Me…
$105,451
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Haus 5 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11616 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für € 560.000 Exklusivität. Dieses …
$635,818
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Haus in Potamia, Griechenland
Haus
Potamia, Griechenland
Objektnummer: 11618 - Haus zum Verkauf in Thasos Potamia für € 100.000 . Diese 130.00 m2. Ha…
$117,485
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Haus 3 Schlafzimmer in Skala Sotiros, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Skala Sotiros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11837 - Haus zum Verkauf in Thasos Skala Sotiros für € 520.000 . Dieses 140 m2…
$610,925
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Prinos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prinos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11707 - Wohnung FOR SALE in Thasos Ormos Prinou für € 180.000 . Diese 60.00 m2 …
$211,474
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Haus 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Code des Eigentums: 11597 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für 420.000 €. Diese 100,00 m…
$485,415
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Panagia, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Panagia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Code des Eigentums: 11833 - Wohnung zum Verkauf in Thasos Panagia für € 125.000 . Dieses 90,…
$142,999
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11717 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 222.000 . Dieses 80.00 m2 Apar…
$260,818
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Studio in Kavala Municipality, Griechenland
Studio
Kavala Municipality, Griechenland
Fläche 34 m²
Stockwerk 1
Kavala: Zum Verkauf im Bau Studio 34qm befindet sich im 1. Stock des Gebäudes. Es besteht au…
$116,085
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Baumaisonette 75 qm mit Dachboden. Es besteht aus 2 S…
$231,800
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Baumaisonette 74 qm Fassade auf 2 Ebenen mit Dachbode…
$256,426
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Haus 2 Schlafzimmer in Potamia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Potamia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11863 - Haus zum Verkauf in Thasos Potamia für € 100.000 Exklusivität. Diese 8…
$117,485
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Wohnung 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf im Bau Maisonette 55 qm Fassade im 1. Stock von 2 Ebenen…
$173,048
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Eigenschaftstypen in Region Ostmakedonien und Thrakien

wohnungen
häuser

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