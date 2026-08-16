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Wohnungen in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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Paggaio Municipality
54
Kavala Municipality
44
Kavala
40
Nea Peramos
38
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126 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Kavala, Tank: Zum Verkauf Wohnung 80 qm im 5. Stock mit Aufzug mit Zentralheizung. Es besteh…
$183,585
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Wohnung 2 zimmer in Paggaio Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Paggaio Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
Kavala, Palio: Zum Verkauf im Bau Maisonette 62sqm 2 Stockwerke befindet sich in einem Kompl…
$265,223
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Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 4
Kavala, St. Paul's Center: Apartment 85 qm steht zum Verkauf im 4. Stock eines Gebäudes mit …
$178,967
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11812 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 135.000 . Dieses 90.00 m2 möb…
$156,802
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Wohnung 3 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Stockwerk 3
Kostenlos, New Peramos: Stock-Wohnung 116 m2 ist zum Verkauf befindet sich im 3. Stock eines…
$266,871
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Wohnung 3 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen Maisonette 150sq.m. in Amygdaleon Kavala. Es besteht aus 4 Ebenen: Keller, 1. S…
$228,082
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Kostenlos, New Peramos: Zu verkaufen im Bau Halbgeschoss Wohnung 57sq.m. Es besteht aus 1 Sc…
$117,930
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Kallirachis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Kallirachis, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11895 - Wohnung FOR SALE in Thasos Skala Kallirachis für € 210.000 . Diese 65.…
$238,432
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Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
Kavala, Zu Verkauf unter Bau Wohnung 47 qm im 2. Stock Gebäude. Es besteht aus einem Schlafz…
$128,005
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Maisonette 87 qm 2 Ebenen (mit Dachboden). Es besteht au…
$293,727
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Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Kavala: Zu verkaufen im Bau Wohnung 50 qm. befindet sich im 1. Gebäude Stock. Es besteht aus…
$133,823
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Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Pferd, Obere Kalamitsa: In einem neuen Komplex von Häusern, zum Verkauf Wohnung 45 qm 300 Me…
$105,451
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Prinos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prinos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11707 - Wohnung FOR SALE in Thasos Ormos Prinou für € 180.000 . Diese 60.00 m2 …
$211,474
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Panagia, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Panagia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Code des Eigentums: 11833 - Wohnung zum Verkauf in Thasos Panagia für € 125.000 . Dieses 90,…
$142,999
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11717 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 222.000 . Dieses 80.00 m2 Apar…
$260,818
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Studio in Kavala Municipality, Griechenland
Studio
Kavala Municipality, Griechenland
Fläche 34 m²
Stockwerk 1
Kavala: Zum Verkauf im Bau Studio 34qm befindet sich im 1. Stock des Gebäudes. Es besteht au…
$116,085
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Baumaisonette 75 qm mit Dachboden. Es besteht aus 2 S…
$231,800
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Baumaisonette 74 qm Fassade auf 2 Ebenen mit Dachbode…
$256,426
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Wohnung 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf im Bau Maisonette 55 qm Fassade im 1. Stock von 2 Ebenen…
$173,048
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Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 6
Kavala, St. John: Zum Verkauf in ausgezeichneter Lage Wohnung in sehr gutem Zustand, 74 qm 6…
$179,746
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Potos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Potos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Immobiliencode: 1729 - Wohnung zum Verkauf in Thasos Potos für 150.000 €. Diese 97 sq. m. Di…
$255,528
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Prinos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Prinos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11697 - Wohnung FOR SALE in Thasos Ormos Prinou für € 128.000 Exklusivität. Die…
$150,381
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Studio 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Studio 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Wohnung 46 qm Fassade befindet sich im Erdgeschoss Gebäu…
$152,323
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Potamia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Potamia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11840 - Wohnung FOR SALE in Thasos Potamia für € 160.000 . Dieses 55.00 m2 möb…
$187,977
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Rachoniou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objekt-Code: 11797 - Wohnung FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou für € 177.000 . Diese 70 m2.…
$207,949
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Alexandroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Alexandroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11768 - Wohnung FOR SALE in Alexandroupoli Zentrum für € 117.000 . Diese 60 m2.…
$136,174
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Wohnung 3 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Stockwerk 6
Kavala, Zum Verkauf im Bau Wohnung 147q.m. befindet sich im 6. Stock Gebäude. Es besteht aus…
$765,864
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11824 - Wohnung FOR SALE in Thasos Chrisi Akti für € 350.000 . Dieses 113.00 m…
$411,199
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Wohnung 2 zimmer in Makrychori, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Makrychori, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Philip, Kryoneri: Wohnung 75 m2 ist zum Verkauf mit einem einzelnen Ölkessel in einem Doppel…
$82,645
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Rachoniou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11745 - Wohnung FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou für € 198.000 . Diese 78 m2…
$230,447
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Eigenschaftstypen in Region Ostmakedonien und Thrakien

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

mit Garage
mit Garten
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