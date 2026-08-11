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Wohnimmobilien in Limenaria, Griechenland

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Haus 2 Schlafzimmer in Limenaria, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Limenaria, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11822 - Maisonette FÜR SALE in Thasos Limenaria für € 152.500 . Diese 60.00 m2…
$179,165
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Haus in Limenaria, Griechenland
Haus
Limenaria, Griechenland
Objekt-Code: 11719 - Haus zum Verkauf in Thasos Potos für € 390.000 . Diese 106 m2. Das Haus…
$443,524
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limenaria, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limenaria, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Semikellerwohnung 108 qm. in der Gegend von Limenaria in Thassos. Es verfügt über ein Wohnzi…
$59,646
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