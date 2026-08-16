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Häuser in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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Gemeinde Thasos
65
Kavala Municipality
25
Paggaio Municipality
24
Kavala
13
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133 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Haus 4 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 2
Philip, Mandel: Zum Verkauf Haus 215 qm. in 500 qm. Grundstück in ausgezeichneter Lage. Es b…
$334,680
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Haus 1 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11119 - Haus zum Verkauf in Thasos Mikros Prinos für € 40.000 Exklusivität. Di…
$46,994
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Haus in Skala Marion, Griechenland
Haus
Skala Marion, Griechenland
Objektnummer: 11877 - Haus ZU VERKAUFEN in Thasos Skala Marion für € 190.000. Haus besteht a…
$223,563
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11811 - Haus zum Verkauf in Thasos Sotiras für € 140.000 . Dieses 69.00 m2 möb…
$164,480
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Haus 6 zimmer in Perni, Griechenland
Haus 6 zimmer
Perni, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Kavala, Perni: Zu verkaufen Haus 240 qm gebaut auf 530 qm Grundstück, 3 Etagen mit individue…
$343,161
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Haus 5 Schlafzimmer in Kallirachi, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Kallirachi, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Code des Eigentums: 11893 - Haus zum Verkauf in Thasos Kallirachi für 330.000 €. Dieses 220.…
$376,640
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11616 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für € 560.000 Exklusivität. Dieses …
$635,818
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Haus in Potamia, Griechenland
Haus
Potamia, Griechenland
Objektnummer: 11618 - Haus zum Verkauf in Thasos Potamia für € 100.000 . Diese 130.00 m2. Ha…
$117,485
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Haus 3 Schlafzimmer in Skala Sotiros, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Skala Sotiros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11837 - Haus zum Verkauf in Thasos Skala Sotiros für € 520.000 . Dieses 140 m2…
$610,925
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Haus 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Code des Eigentums: 11597 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für 420.000 €. Diese 100,00 m…
$485,415
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Haus 2 Schlafzimmer in Potamia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Potamia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11863 - Haus zum Verkauf in Thasos Potamia für € 100.000 Exklusivität. Diese 8…
$117,485
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Haus 3 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11622 - Maisonette SALE in Thasos Chrisi Akti für € 200.000 . Diese 104.00 m2 …
$234,971
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Haus 2 Schlafzimmer in Skala Rachoniou, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 2
Code des Eigentums: 11867 - Haus zum Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für € 260.000 Exklusi…
$296,014
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Haus in Prinos, Griechenland
Haus
Prinos, Griechenland
Objektnummer: 11587 - Haus zum Verkauf in Thasos Prinos für € 58.000 . Diese 50.00 mq. Das H…
$68,142
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Haus 2 Schlafzimmer in Panagia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Panagia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Code des Eigentums: 11894 - Haus zum Verkauf in Thasos Panagia für 142.000 €. Dieses 89,00 q…
$163,713
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Haus 3 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Haus 3 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Philip, Mandel: Ein neu gebautes Haus steht zum Verkauf in einem Komplex von 150 qm 3 Ebenen…
$237,847
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Haus 2 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11773 - Haus zum Verkauf in Thasos Chrisi Akti für € 190.000 . Dieses 75.00 m2…
$223,222
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Haus 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Haus 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Kostenlos, New Peramos: Zu verkaufen Haus 94 m2 auf einem Grundstück von 278 m2 mit Baukoeff…
$266,871
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Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11823 - Haus zum Verkauf in Thasos Aliki für € 205.000 Exklusivität. Dieses 92…
$235,289
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Haus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Thasos, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Traditionelle Residenz in der traditionellen Siedlung Megalos Prinos in Thassos. Es hat eine…
$173,530
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Haus 2 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11815 - Haus zum Verkauf in Thasos Koinira für € 250.000 . Dieses 100 m2 möbli…
$293,714
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Haus 3 zimmer in Lefki, Griechenland
Haus 3 zimmer
Lefki, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 2
Xanthi, Lefki: Zu verkaufen Luxushaus 285 qm. in 7000 qm Grundstück (Öl), mit Zentralheizung…
$216,912
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Haus 1 Schlafzimmer in Potos, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Potos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11885 - Haus zum Verkauf in Thasos Potos für € 210.000 . Diese 75.00 mq. Das H…
$244,625
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Haus 4 Schlafzimmer in Kallirachi, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Kallirachi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Objektnummer: 11577 - Haus zum Verkauf in Thasos Kallirachi für € 230.000 . Dieses 170.00 m2…
$263,630
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Haus 3 Schlafzimmer in Panagia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Panagia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Objekt-Code: 11605 - Haus zum Verkauf in Thasos Panagia für € 150.000 . Dieses 140.00 m2 möb…
$176,228
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Haus 3 zimmer in Amygdaleonas, Griechenland
Haus 3 zimmer
Amygdaleonas, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Philip, Mandel: Zu verkaufen Haus 90 m2 auf einem Grundstück von 379 m2 mit Baukoeffizient 0…
$232,617
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Haus 2 Schlafzimmer in Kallirachi, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kallirachi, Griechenland
Schlafräume 2
Traditionelles Haus in der Gegend von Kallirachi in Thassos. Es hat eine Gesamtfläche von 11…
$161,594
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Haus in Maries, Griechenland
Haus
Maries, Griechenland
Objektnummer: 11876 - Haus zum Verkauf in Thasos Maries für € 110.000 . Dies 120.00 mq. Haus…
$129,001
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Haus 1 Schlafzimmer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11466 - Haus zum Verkauf in Thasos Koinira für € 230.000 . Dieses 40.00 m2 möbl…
$262,823
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Haus in Kallirachi, Griechenland
Haus
Kallirachi, Griechenland
Objektnummer: 11541 - Haus zum Verkauf in Thasos Kallirachi für € 335.000 . Diese 135.00 mq.…
$394,177
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