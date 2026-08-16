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Wohnimmobilien in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

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Agios Nikolaos Municipal Unit
78
Neapoli Municipal Unit
13
Agios Nikolaos
21
93 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Wir präsentieren das neue Luxusprojekt Elounda Hills auf der größten griechischen Insel Kret…
$2,03M
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 114 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 114 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem…
$315,249
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Epano Elounda, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
🏢 Aelia Elounda Residences – Ferienwohnung A2 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda …
$209,089
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zu verkaufen Wohnung von 65 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$342,406
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 130 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$369,372
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Nur 50 Meter von einem Sandstrand, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet …
$395,537
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Wohnung in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 80 m²
Aelia Elounda Residences – Ferienwohnungen A6 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda R…
$452,850
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kritsa, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm auf Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$118,071
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Villa in Vrachasi, Griechenland
Villa
Vrachasi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 380 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus einem Sc…
$1,13M
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 480 m²
Eine unvollständige Villa zum Verkauf in der Gegend von Agios Nikolaos. Die Villa liegt nur …
$767,461
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Villa in Vrouchas, Griechenland
Villa
Vrouchas, Griechenland
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Villa im Dorf Kreta. Diese Villa von 220 Quadratmetern kann in 2 kleinere auton…
$1,53M
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Reihenhaus in Vrouchas, Griechenland
Reihenhaus
Vrouchas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 140 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$434,175
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Wohnung in Epano Elounda, Griechenland
Wohnung
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 88 m²
Hilltop Apartments: Die Hilltop-Wohnungen sind einige gebrandmarkte sehr geräumige Wohnungen…
$1,02M
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Fläche 250 m²
Villa zum Verkauf in Milatos, Kreta Auf einem ruhigen Hügel in der Nähe von Milatos befindet…
$922,509
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Duplex von 110 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 2. Stock und 3. Stock. …
$578,429
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Zum Verkauf – Luxusvilla in Milatos Beach, Lasithi, Kreta Entdecken Sie eine 250 m2 große Vi…
$1,77M
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Villa in Epano Elounda, Griechenland
Villa
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 1 200 m²
Zum Verkauf eine einzigartige Villa im Paradies der Mirabello Bucht. Die Villa befindet sich…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Milatos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Milatos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 56 qm in Kreta. Die Wohnung hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht a…
$265,659
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 124 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$582,215
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Milatos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Milatos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 2 - Stockwerk von 100 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus eine…
$324,695
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 357 m²
Zum Verkauf eine elegante 357 qm große Villa in der Bauphase! Die Villa befindet sich in ein…
$1,12M
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 270 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,24M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt bietet diese…
$216,995
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Villa in Vrouchas, Griechenland
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Vrouchas, Griechenland
Fläche 120 m²
Kommendes modernes Retreat im malerischen Pano Loumas Eingebettet in die charmante Landschaf…
$627,268
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Property Code: HPS4197 - Villa FOR SALE in Agios Nikolaos Rousa Limni for € 680.000 . This …
$782,580
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Reihenhaus in Milatos, Griechenland
Reihenhaus
Milatos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Maisonette von 60 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$106,264
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
Preis auf Anfrage
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
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Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 200 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus ein…
$818,231
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Fläche 200 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 200 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$2,60M
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Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 200 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
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