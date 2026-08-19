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Wohnimmobilien in Neapoli Municipal Unit, Griechenland

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13 immobilienobjekte total found
Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Fläche 250 m²
Villa zum Verkauf in Milatos, Kreta Auf einem ruhigen Hügel in der Nähe von Milatos befindet…
$922,509
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Reihenhaus in Milatos, Griechenland
Reihenhaus
Milatos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Maisonette von 60 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$106,264
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 114 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 114 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem…
$315,249
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus in Milatos, Griechenland
Reihenhaus
Milatos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
Verkauf Maisonette von 400 qm in Kreta. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$1,77M
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 192 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 192 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küche,…
$447,489
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Ferienhaus in Milatos, Griechenland
Ferienhaus
Milatos, Griechenland
Fläche 288 m²
Zum Verkauf Stein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 288 qm für Erdgeschoss und K…
$885,531
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Milatos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Milatos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 2 - Stockwerk von 100 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus eine…
$324,695
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 130 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$369,372
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 120 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küche, …
$377,827
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Zum Verkauf – Luxusvilla in Milatos Beach, Lasithi, Kreta Entdecken Sie eine 250 m2 große Vi…
$1,77M
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Villa in Milatos, Griechenland
Villa
Milatos, Griechenland
Fläche 78 m²
Villa zum Verkauf mit Meerblick in Milatos, Kreta In einer ruhigen Ecke Kretas, inmitten der…
$428,462
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Reihenhaus in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$366,020
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Milatos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Milatos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 56 qm in Kreta. Die Wohnung hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht a…
$265,659
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Immobilienangaben in Neapoli Municipal Unit, Griechenland

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