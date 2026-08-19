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Wohnimmobilien in Agios Nikolaos, Griechenland

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29 immobilienobjekte total found
Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Objekt-Code: HPS4691 - Villa zum Verkauf in Sithonia Agios Nikolaos für € 725.000 . Diese 32…
$844,716
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 600 m²
Hauptvilla 400sq.m, Grundstück 3.500sq.m: Erdgeschoss: 1 Wohnzimmer mit Küche und Essbereich…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,07M
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 433 m²
Das Anwesen befindet sich in der besten Lage auf einem Hügel mit Blick auf die Mirabello Bay…
$1,12M
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 307 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 307 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt bietet diese…
$216,995
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LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
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Villa 2 zimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa 2 zimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dieses freistehende Haus liegt in der wunderschönen Region von Halkidiki und bietet einen Pa…
$432,858
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Halkidiki Properties
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Haus 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Das Haus befindet sich in Agios Nicolaos Dorf 2,4 km vom nächsten Strand und 2,7 km vom berü…
$318,518
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 561 m²
Zu verkaufen zwei einzigartige unvollendete amphitheatrische Villen am Meer. Die Villen sind…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zu verkaufen Wohnung von 65 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$342,406
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Nur 50 Meter von einem Sandstrand, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet …
$395,537
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Zu verkaufen Wohnung von 198 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$504,163
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Ferienhaus in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 400 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm auf Kreta. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verkauf…
$637,583
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 6 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Das Haus befindet sich in Agios Nicolaos Dorf 2600 Meter vom berühmten Trani Ammoudia Strand…
$231,649
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Reihenhaus in Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
Zum Verkauf eine Immobilie bestehend aus einer unabhängigen Erdgeschosswohnung von 80 qm und…
$613,968
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Villa 2 zimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa 2 zimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Eingestelltes Haus zum Verkauf in der schönen Region von Halkidiki, Griechenland. Diese Eige…
$261,993
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Halkidiki Properties
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Duplex von 110 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 2. Stock und 3. Stock. …
$578,429
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Haus 5 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Diese Luxusvilla zum Verkauf in Agios Nikolaos, Kreta befindet sich in der Gegend von Mochlo…
$4,78M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 130 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wo…
$295,177
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Haus 5 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Das Haus befindet sich in Vororten von Agios Nicolaos Dorf 2300 Meter zu ihm, 1300 Meter vom…
$439,830
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Nur 50 Meter von einem Sandstrand, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet …
$439,224
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 518 m²
Das Anwesen befindet sich in der besten Lage auf einem Hügel mit Blick auf die Mirabello Buc…
$1,44M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet dies…
$401,441
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 313 m²
Objekt-Code: HPS4690 - Villa zum Verkauf in Sithonia Agios Nikolaos für € 725.000 . Diese 31…
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus 3 Schlafzi…
$1,12M
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Haus 7 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Haus 7 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 330 m²
Der Komplex von neu gebauten Villen und Maisonetten befindet sich in Vororten von Agios Nico…
$2,31M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 237 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 237 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 480 m²
Eine unvollständige Villa zum Verkauf in der Gegend von Agios Nikolaos. Die Villa liegt nur …
$767,461
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