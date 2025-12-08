Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Chalkida, Griechenland

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalkida
10
Nea Artaki
8
6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 316 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 316 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Untergeschoss …
$433,063
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Villa 1 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten zum Verkauf ein einzigartiges Objekt in der Stadt Aulida. Eine 4-stöckige Villa v…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Villa 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$4,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Keller besteht aus einem Schl…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Xirovrysi, Griechenland
Villa 8 zimmer
Xirovrysi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 585 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24

