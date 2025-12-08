Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Municipality of Chalkida, Griechenland

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalkida
10
Nea Artaki
8
21 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 7 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 316 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 316 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Untergeschoss …
$433,063
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 175 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss be…
$702,264
Reihenhaus 5 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 195 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 195 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Eben…
$311,027
NicoleNicole
Villa 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus 4 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 132 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Sto…
$526,698
Ferienhaus 4 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 411 m²
Stockwerk 3/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 411 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$875,482
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 1 zimmer in Avlida Strand, Griechenland
Villa 1 zimmer
Avlida Strand, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten zum Verkauf ein einzigartiges Objekt in der Stadt Aulida. Eine 4-stöckige Villa v…
$1,52M
Ferienhaus 3 zimmer in Kalochori-Pandichi, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalochori-Pandichi, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 - Stockwerk von 120 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss beste…
$128,748
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$1,67M
VernaVerna
Ferienhaus 1 zimmer in Vathy, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 422 m²
Etagenzahl 1
Das dreistöckige Haus ist im Bau. Der Boden und der erste Stock haben eine Wohnfläche von 19…
$280,906
Reihenhaus 7 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdges…
$503,290
Ferienhaus 8 zimmer in Xirovrysi, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Xirovrysi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 312 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 312 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$809,777
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$526,698
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$702,264
Ferienhaus 4 zimmer in Panorama, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Panorama, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 120 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$259,189
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 196 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$433,809
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$417,475
Villa 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$4,10M
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 89 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnzi…
$321,871
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,46M
Villa 8 zimmer in Xirovrysi, Griechenland
Villa 8 zimmer
Xirovrysi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 585 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,86M
Eigenschaftstypen in Municipality of Chalkida

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Chalkida, Griechenland

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
