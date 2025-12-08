Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Municipality of Chalkida, Griechenland

8 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 zimmer in Kalochori-Pandichi, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalochori-Pandichi, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 - Stockwerk von 120 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss beste…
$128,748
Reihenhaus 7 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdges…
$503,290
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$526,698
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$417,475
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 143 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 143 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf den Berg, der W…
$356,984
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,46M
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Keller besteht aus einem Schl…
$1,24M
Villa 8 zimmer in Xirovrysi, Griechenland
Villa 8 zimmer
Xirovrysi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 585 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,86M
