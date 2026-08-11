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Studios in Berlin, Deutschland

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12 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Ein gut gepflegtes altes Gebäude mit Aufzug in der Berliner Gegend - Friedrichshain-Kreuzber…
$269,873
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Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung in einem 4-stöckigen Haus mit einer hellen Fassade, eleganten Balkonen und …
$291,462
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Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Das klassische Gebäude der Jahrhundertwende besticht durch typische Details des alten Gebäud…
$435,717
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Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung mit hohen Decken befindet sich in einem schönen alten Gebäude mit 20 Wohnun…
$348,573
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Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung in einem 4-stöckigen Haus mit einer hellen Fassade, eleganten Balkonen und …
$313,716
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Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 11
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Nähe des Ufers der Spree. Dieser einzigartige Komplex be…
$329,245
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Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung mit hohen Decken befindet sich in einem schönen alten Gebäude mit 20 Wohnun…
$323,847
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Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 11
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Nähe des Ufers der Spree. Dieser einzigartige Komplex be…
$354,383
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Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 6
Diese 1-Zimmer-Wohnung mit einem durchdachten Layout ist ein idealer Ort, um in einer großen…
$441,526
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Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Ein gut gepflegtes altes Gebäude mit Aufzug in der Berliner Gegend - Friedrichshain-Kreuzber…
$290,478
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Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 6
Diese 1-Zimmer-Wohnung mit einem durchdachten Layout ist ein idealer Ort, um in einer großen…
$410,206
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Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Das klassische Gebäude der Jahrhundertwende besticht durch typische Details des alten Gebäud…
$404,809
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