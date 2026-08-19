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Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1 Schlafzimmer Wohnung in gutem Zustand im Zentrum von München. Individuelle Sanitäranlagen …
$501,524
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Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
1-Zimmer-Attic-Wohnung mit Dachterrasse befindet sich im 3. Stock in einem Haus im Bezirk Mü…
$664,811
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Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Kompakte 1-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon in München in unmittelbarer Nähe zum englischen G…
$377,714
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Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock einer kleinen Wohnanlage von 20 Wohnungen. Die let…
$377,822
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Studio 1 Schlafzimmer in München, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock einer kleinen Wohnanlage von 20 Wohnungen. Die let…
$406,669
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Studio 1 Schlafzimmer in München, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Kompakte 1-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon in München in unmittelbarer Nähe zum englischen G…
$406,553
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