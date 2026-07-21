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Häuser mit Garten in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

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Essen
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Mönchengladbach
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2 immobilienobjekte total found
Haus 9 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 9 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Preis: 210.000 € für diesen Preis erhalten Sie ein Haus aus 3 Wohnungen zu je 3 Zimmern!! Wa…
$244,404
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Haus in Essen, Deutschland
Haus
Essen, Deutschland
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus in Essen zu verkaufen Ein gepflegtes, renditestarkes Mehrfamilienhaus in be…
$765,531
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