Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Nordrhein-Westfalen
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 13 zimmer in Pulheim, Deutschland
Ferienhaus 13 zimmer
Pulheim, Deutschland
Zimmer 13
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
$2,17M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus in Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Ferienhaus
Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Fläche 257 m²
Etagenzahl 2
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 8 zimmer in Dortmund, Deutschland
Ferienhaus 8 zimmer
Dortmund, Deutschland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 382 m²
Etagenzahl 3
$2,27M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 10 zimmer in Würselen, Deutschland
Ferienhaus 10 zimmer
Würselen, Deutschland
Zimmer 10
Etagenzahl 2
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen