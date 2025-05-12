Wohnkomplex Damp

Dump (Baltic Sea). Neue Wohnungen ab 153,000 €. KfW 40, komplett, Parkplatz. Lieferung 2025

Text der Mitteilung:

📍 Deutschland, Bundesstaat Schleswig-Holstein, Kurort Damp (Damp)

🏗 Baukomplex, Lieferung: [zum Beispiel das Jahr 2025]

🏷 PREIS: von 153,000 € | Bereiche: 32,51 bis 72,75 m2

Dump ist ein malerisches Resort an der Ostseeküste, bekannt für seine MEDICLIN Rehabilitationszentrum, Wellness-Infrastruktur und aktive Erholung. Zwischen Kiel und Flensburg gelegen, ist es ein idealer Ort, um am Meer zu leben oder in Miete zu investieren.

🏢 Projekt

Modernes 5-stöckiges Wohnhaus für 144 Wohnungen. Architektur und Engineering erfüllen strenge deutsche Standards für Energieeffizienz und Komfort.

Parameter WertEnterprise5All apartments144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 apartmentsTerrace47 apartmentsEffect✅Barrierefreier Zugang✅ (alle Wohnungen)

⚡️ Energieeffizienz (KfW 40 NH)

Das Haus ist nach dem Standard KfW 40 zertifiziert - maximale Energieeffizienz und minimale Heizkosten:

Dreifachfenster

Wärmepumpen (Heizung und HWS)

Photovoltaik-Paneele (Solarbatterien) auf dem Dach

Hohe Wärmedämmung

✅ Niedrige Betriebskosten

✅ Komfortables Mikroklima das ganze Jahr über

✅ Möglichkeit eines Vorzugskredits KfW

🛋 Ausstattung der Ferienwohnung

Apartments sind gemietet "turnkey" - kommen und leben:

Küche:

Komplett ausgestattete Küche eingebaute Ausrüstung:

Kühlschrank

- Herd

- Ofenschrank

- Kapuze

Badezimmer:

Hängematte

Dusche ohne Schwelle (bequem für alle Altersgruppen)

LED-Lichtspiegel

Warmer Boden.

Wohnzimmer:

Vinylböden unter dem Baum (wear-resistent, warm)

Große Fenster – maximale natürliches Licht

Studios - komplett möbliert (Möbel inklusive).

🚗 INFRASTRUKTUR UND PARKEN

Parkplatz ist im Preis jeder Wohnung enthalten

Tiefgarage - Lagerung von Fahrrädern, Wetterschutz

Aufzug auf allen Etagen

🌊 Standort und Investitionen

Hanf ist:

✅ Ostsee, Strände, Natur

✅ Das größte Rehabilitationszentrum MEDICLIN (Hundreden von Mitarbeitern und Patienten = Mietbedarf)

✅ Wellness, Wassersport, Spaziergänge, Restaurants

✅ Zugänglichkeit: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hamburg (1,5 h)

Was zu kaufen ist:

🏡 Ständige Residenz in einem ökologisch sauberen Bereich

💼 Vermietung (erforderlich von Ärzten, Touristen, Patienten der Klinik)

📈 Investitionen in eine wachsende Resortregion

💰 Kaufbedingungen

Kosten: ab 153,000 Euro (je nach Fläche und Boden)

Installation vom Entwickler (spezifiziert einzeln)

Hypotheken für Nichtansässige (bis zu 50–60%)

Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion auf Russisch und Deutsch

Unterstützung bei der Eröffnung eines Kontos in einer deutschen Bank

📩Schreiben Sie zum Chat - Ich schicke:

Aktuelle Preisliste und -planung

Projektpräsentation und 3D-Visualisierung

Orts- und Mietinformationen

Organisieren Sie ein Online-Display oder Beratung mit dem Entwickler

Preis: ab 153,000 €

Standort: Deutschland, Damp, Ostsee

Lieferung: 2025

Klasse: KfW 40, Premium-Energieeffizienz

#Deutschland #Damp #BalticSea #Real EstateIn Deutschland #KfW40 #Dying Apartment #Energy Efficient Home #InvestmentIn Deutschland #NewSea #SubKey