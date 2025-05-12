  1. Realting.com
Wohnkomplex Damp

Kiel, Deutschland
von
von $180,257
BTC
2.1441215
ETH
112.3825741
USDT
178 217.3326281
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
ID: 33893
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Deutschland
  • Region / Bundesland
    Schleswig-Holstein
  • Stadt
    Kiel

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Economy-Klasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Dump (Baltic Sea). Neue Wohnungen ab 153,000 €. KfW 40, komplett, Parkplatz. Lieferung 2025

Text der Mitteilung:

📍 Deutschland, Bundesstaat Schleswig-Holstein, Kurort Damp (Damp)
🏗 Baukomplex, Lieferung: [zum Beispiel das Jahr 2025]
🏷 PREIS: von 153,000 € | Bereiche: 32,51 bis 72,75 m2

Dump ist ein malerisches Resort an der Ostseeküste, bekannt für seine MEDICLIN Rehabilitationszentrum, Wellness-Infrastruktur und aktive Erholung. Zwischen Kiel und Flensburg gelegen, ist es ein idealer Ort, um am Meer zu leben oder in Miete zu investieren.

🏢 Projekt

Modernes 5-stöckiges Wohnhaus für 144 Wohnungen. Architektur und Engineering erfüllen strenge deutsche Standards für Energieeffizienz und Komfort.

Parameter WertEnterprise5All apartments144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 apartmentsTerrace47 apartmentsEffect✅Barrierefreier Zugang✅ (alle Wohnungen)

⚡️ Energieeffizienz (KfW 40 NH)

Das Haus ist nach dem Standard KfW 40 zertifiziert - maximale Energieeffizienz und minimale Heizkosten:

  • Dreifachfenster

  • Wärmepumpen (Heizung und HWS)

  • Photovoltaik-Paneele (Solarbatterien) auf dem Dach

  • Hohe Wärmedämmung

✅ Niedrige Betriebskosten
✅ Komfortables Mikroklima das ganze Jahr über
✅ Möglichkeit eines Vorzugskredits KfW

🛋 Ausstattung der Ferienwohnung

Apartments sind gemietet "turnkey" - kommen und leben:

Küche:

  • Komplett ausgestattete Küche eingebaute Ausrüstung:
    Kühlschrank
    - Herd
    - Ofenschrank
    - Kapuze

Badezimmer:

  • Hängematte

  • Dusche ohne Schwelle (bequem für alle Altersgruppen)

  • LED-Lichtspiegel

  • Warmer Boden.

Wohnzimmer:

  • Vinylböden unter dem Baum (wear-resistent, warm)

  • Große Fenster – maximale natürliches Licht

Studios - komplett möbliert (Möbel inklusive).

🚗 INFRASTRUKTUR UND PARKEN

  • Parkplatz ist im Preis jeder Wohnung enthalten

  • Tiefgarage - Lagerung von Fahrrädern, Wetterschutz

  • Aufzug auf allen Etagen

🌊 Standort und Investitionen

Hanf ist:

  • ✅ Ostsee, Strände, Natur

  • ✅ Das größte Rehabilitationszentrum MEDICLIN (Hundreden von Mitarbeitern und Patienten = Mietbedarf)

  • ✅ Wellness, Wassersport, Spaziergänge, Restaurants

  • ✅ Zugänglichkeit: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hamburg (1,5 h)

Was zu kaufen ist:

  • 🏡 Ständige Residenz in einem ökologisch sauberen Bereich

  • 💼 Vermietung (erforderlich von Ärzten, Touristen, Patienten der Klinik)

  • 📈 Investitionen in eine wachsende Resortregion

💰 Kaufbedingungen

  • Kosten: ab 153,000 Euro (je nach Fläche und Boden)

  • Installation vom Entwickler (spezifiziert einzeln)

  • Hypotheken für Nichtansässige (bis zu 50–60%)

  • Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion auf Russisch und Deutsch

  • Unterstützung bei der Eröffnung eines Kontos in einer deutschen Bank

📩Schreiben Sie zum Chat - Ich schicke:

  • Aktuelle Preisliste und -planung

  • Projektpräsentation und 3D-Visualisierung

  • Orts- und Mietinformationen

  • Organisieren Sie ein Online-Display oder Beratung mit dem Entwickler

Preis: ab 153,000 €
Standort: Deutschland, Damp, Ostsee
Lieferung: 2025
Klasse: KfW 40, Premium-Energieeffizienz

#Deutschland #Damp #BalticSea #Real EstateIn Deutschland #KfW40 #Dying Apartment #Energy Efficient Home #InvestmentIn Deutschland #NewSea #SubKey

Standort auf der Karte

Kiel, Deutschland
