Wohnkomplex Damp

Dump (Baltic Sea). Neue Wohnungen ab 153,000 €. KfW 40, komplett, Parkplatz. Lieferung 2025
📍 Deutschland, Bundesstaat Schleswig-Holstein, Kurort Damp (Damp)
🏗 Baukomplex, Lieferung: [zum Beispiel das Jahr 2025]
🏷 PREIS: von 153,000 € | Bereiche: 32,51 bis 72,75 m2
Dump ist ein malerisches Resort an der Ostseeküste, bekannt für seine MEDICLIN Rehabilitationszentrum, Wellness-Infrastruktur und aktive Erholung. Zwischen Kiel und Flensburg gelegen, ist es ein idealer Ort, um am Meer zu leben oder in Miete zu investieren.
🏢 Projekt
Modernes 5-stöckiges Wohnhaus für 144 Wohnungen. Architektur und Engineering erfüllen strenge deutsche Standards für Energieeffizienz und Komfort.
Parameter WertEnterprise5All apartments144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 apartmentsTerrace47 apartmentsEffect✅Barrierefreier Zugang✅ (alle Wohnungen)
⚡️ Energieeffizienz (KfW 40 NH)
Das Haus ist nach dem Standard KfW 40 zertifiziert - maximale Energieeffizienz und minimale Heizkosten:
Dreifachfenster
Wärmepumpen (Heizung und HWS)
Photovoltaik-Paneele (Solarbatterien) auf dem Dach
Hohe Wärmedämmung
✅ Niedrige Betriebskosten
✅ Komfortables Mikroklima das ganze Jahr über
✅ Möglichkeit eines Vorzugskredits KfW
🛋 Ausstattung der Ferienwohnung
Apartments sind gemietet "turnkey" - kommen und leben:
Küche:
Komplett ausgestattete Küche eingebaute Ausrüstung:
Kühlschrank
- Herd
- Ofenschrank
- Kapuze
Badezimmer:
Hängematte
Dusche ohne Schwelle (bequem für alle Altersgruppen)
LED-Lichtspiegel
Warmer Boden.
Wohnzimmer:
Vinylböden unter dem Baum (wear-resistent, warm)
Große Fenster – maximale natürliches Licht
Studios - komplett möbliert (Möbel inklusive).
🚗 INFRASTRUKTUR UND PARKEN
Parkplatz ist im Preis jeder Wohnung enthalten
Tiefgarage - Lagerung von Fahrrädern, Wetterschutz
Aufzug auf allen Etagen
🌊 Standort und Investitionen
Hanf ist:
✅ Ostsee, Strände, Natur
✅ Das größte Rehabilitationszentrum MEDICLIN (Hundreden von Mitarbeitern und Patienten = Mietbedarf)
✅ Wellness, Wassersport, Spaziergänge, Restaurants
✅ Zugänglichkeit: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hamburg (1,5 h)
Was zu kaufen ist:
🏡 Ständige Residenz in einem ökologisch sauberen Bereich
💼 Vermietung (erforderlich von Ärzten, Touristen, Patienten der Klinik)
📈 Investitionen in eine wachsende Resortregion
💰 Kaufbedingungen
Kosten: ab 153,000 Euro (je nach Fläche und Boden)
Installation vom Entwickler (spezifiziert einzeln)
Hypotheken für Nichtansässige (bis zu 50–60%)
Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion auf Russisch und Deutsch
Unterstützung bei der Eröffnung eines Kontos in einer deutschen Bank
📩Schreiben Sie zum Chat - Ich schicke:
Aktuelle Preisliste und -planung
Projektpräsentation und 3D-Visualisierung
Orts- und Mietinformationen
Organisieren Sie ein Online-Display oder Beratung mit dem Entwickler
Preis: ab 153,000 €
Standort: Deutschland, Damp, Ostsee
Lieferung: 2025
Klasse: KfW 40, Premium-Energieeffizienz
