Mnatobi, Georgien

von €264,641

230–1 247 m² 3

Kapitulation vor: 2023

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Feria ist eine Villa im modernen Baustil im Dorf Feriya im beliebten Vorort Batumi. Die Villen befinden sich in einem ruhigen und komfortablen Ort mit Landschaftsbereichen und grüner Natur. Eine 20-minütige Fahrt vom Zentrum von Batumi und einer vielfältigen Infrastruktur entfernt. Die Villen sind in schwarzem Finish mit modernen Layouts präsentiert: ein Studio und 3 Schlafzimmer mit einer geräumigen Fläche von 270 qm. Jede Villa verfügt über eine Außenterrasse auf dem Dach, von der aus Sie einen atemberaubenden Blick auf die Berge und das Meer genießen können. Infrastruktur: - Wasserpark; - Böschung; - Einkaufszentrum; - Cafés und Restaurants; - Fitnesscenter; - Bildungseinrichtungen; - Medizinische Einrichtungen. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir werden in allen Objekten Georgiens kostenlos beraten!